Тимошенко расскажет о планах на будущее

И подведет итоги руководства Кабмином

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 11 марта даст пресс-конференцию на тему: "Итоги руководства правительством и планы на будущее". Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, пресс-конференция начнется в 12.00 в конгресс-холле "Президент-отеля" (ул. Госпитальная, 12). Аккредитация журналистов по телефону: 067-699-17-66. продлится до 18.00 10 марта. Начало регистрации журналистов 11 марта, в 11.00.

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