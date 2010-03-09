Тимошенко расскажет о планах на будущее
15:37, 09 марта 2010Политика
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И подведет итоги руководства Кабмином
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 11 марта даст пресс-конференцию на тему: "Итоги руководства правительством и планы на будущее".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, пресс-конференция начнется в 12.00 в конгресс-холле "Президент-отеля" (ул. Госпитальная, 12).
Аккредитация журналистов по телефону: 067-699-17-66. продлится до 18.00 10 марта.
Начало регистрации журналистов 11 марта, в 11.00.
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