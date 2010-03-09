Тимошенко провозгласили лидером оппозиции

Участники вече народно-демократических сил, которое проходит сегодня в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко, избрало лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО лидером объединенной демократической оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга единогласно одобрили резолюцию.

В частности, в резолюции о создании объединенной демократической оппозиции отмечается, что в оппозицию войдут все общественные и политические силы, которые будут отстаивать национальные интересы.

Объединенная демократическая оппозиция ставит перед собой такие цели как отстаивания европейского направления развития Украины, защиту демократии, создание социально ориентированной рыночной экономики, защиту независимости и территориальной целостности Украины, недопущение вступления Украины в любые международные структуры и объединения, противоречащие европейской интеграции, укрепление энергетической безопасности, сохранение газотранспортной системы в государственной собственности, а также защита статуса украинского языка как единого государственного.

“К оппозиционной борьбе во имя Украины, ее независимости и утверждению европейского пути призываем все политические и общественные силы, разделяющие указанные ценности. Обращаемся к украинскому народу с призывом противостоять всем возможным действиям, которые будут посягать на государственность, конституционный строй, демократию и национальные ценности Украины”, – говорится в резолюции вече.