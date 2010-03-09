Тимошенко проводит митинг в Киеве
11:44, 09 марта 2010Политика
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Собрались около 5 тысяч человек
В Киеве возле памятника Тарасу Шевченко проходит вече народно-патриотических сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около 5 тысяч человек.
Участники акции держат государственные флаги Украины и флаги Блока Юлии Тимошенко.
В митинге принимают участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, народные депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Николай ТОМЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Владимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Ольга ГЕРАСИМЮК и Сергей СОБОЛЕВ.
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