Тимошенко проводит митинг в Киеве

Собрались около 5 тысяч человек

В Киеве возле памятника Тарасу Шевченко проходит вече народно-патриотических сил Украины. Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около 5 тысяч человек. Участники акции держат государственные флаги Украины и флаги Блока Юлии Тимошенко. В митинге принимают участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, народные депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Николай ТОМЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Владимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Ольга ГЕРАСИМЮК и Сергей СОБОЛЕВ.

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