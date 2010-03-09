Симоненко уж очень хочется вступить хоть куда-нибудь

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает народным депутатам обсудить вопрос вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и Единое экономическое пространство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

П.СИМОНЕНКО считает необходимым провести в ВР парламентские слушания относительно вхождения Украины в Таможенный союз.

По его мнению, «в Европу нас не пускают, и не пустят в ближайшее время», а это направление экономического сотрудничества может быть утрачено.

Кроме того, отметил П.СИМОНЕНКО, необходимо рассмотреть вопрос о возможности начала переговорного процесса о вхождении Украины в Единое экономическое пространство.

«Это те вопросы, которые сегодня дают ответ, будем ли мы в дальнейшем помогать нашему товаропроизводителю», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран заработал уже с 1 января 2010 года.

5 марта в Москве на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил Украине вступить в Таможенный союз.