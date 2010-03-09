Литвин хочет полной определенности к пятнице

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поручил руководителю аппарата ВР Валентину ЗАЙЧУКУ подготовить письма к народным депутатам - совместителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента в ответ на обращение заместителя председателя ВР Николая ТОМЕНКО о том, что из-за депутатов-совместителей блокируется работа ряда комитетов парламента.

В.ЛИТВИН сказал: «Подготовьте письма всем, кто перешел на работу в исполнительную власть, и напомните о том, что они в установленные сроки должны сложить полномочия народных депутатов Украины».

Он также предложил напомнить тем, кто работает в исполнительных структурах власти, что они не имеют права подписывать документы до тех пор, пока не будут сложены депутатские полномочия.

«Давайте, мы к пятнице будем иметь полную определенность», - сказал В.ЛИТВИН.