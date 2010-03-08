Тимошенко завтра собирает митинг

9 марта лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественном митинге возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

В этом году Украина будет отмечать 196-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер БЮТ приглашает все национал-патриотические силы принять участие в митинге.

Пресс-служба БЮТотмечает, что продолжается аккредитация для СМИ.