Тимошенко завтра собирает митинг
14:17, 08 марта 2010Политика
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Возле памятника Шевченко
9 марта лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественном митинге возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.
В этом году Украина будет отмечать 196-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер БЮТ приглашает все национал-патриотические силы принять участие в митинге.
Пресс-служба БЮТотмечает, что продолжается аккредитация для СМИ.
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