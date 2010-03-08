Томенко хочет вернуть моду на «правильного» студента

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко, заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что увеличение полномочий студенческого самоуправления позволит существенно повысить статус студенчества.

Об этом сообщает официальный сайт лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

"На сегодняшний день, к сожалению, в массовом сознании сформировалась мода, в соответствии с которой "правильный" студент - это состоятельный студент, который большую часть времени проводит в развлечениях, а свои проблемы решает с помощью статуса родителей. А следовало бы вернуть моду на действительно "правильного" студента - студента, который успешно учится, занимается спортом и является активным в общественной жизни", - заявил Н.ТОМЕНКО в ходе выступления на Всеукраинском студенческом форуме.

По словам народного депутата, увеличение полномочий студенческого самоуправления позволит студентам принимать участие в управлении своими учебными заведениями.

Как отмечается в сообщении, 19 января Блок Юлии Тимошенко добился принятия в Верховной Раде Закона "О внесении изменений в Закон Украины о высшем образовании по вопросам студенческого самоуправления". Автор Закона – Н.ТОМЕНКО.

Законом расширяются полномочия органов студенческого самоуправления, установлена квота представительства студентов в коллегиальных органах высших учебных заведений, уточнен вопрос об образовании и функционировании органов студенческого самоуправления, конкретизированы сферы, формы и направления их деятельности.

В соответствии с документом, 0,5% средств спецфонда соответствующего высшего учебного заведения должны направляться на финансирование студенческого самоуправления. Кроме того, студенты получат 10-процентную квоту в составе Ученого совета учебного заведения.