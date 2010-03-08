У Тимошенко обещают не допустить коалиции «тушками»

Фракция БЮТ будет использовать все парламентские средства для того, чтобы не допустить принятия Закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые дадут право внефракционным депутатам формировать коалиционное большинство.

Об этом сказал народный депутат Остап СЕМЕРАК (фракция БЮТ), сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы будем использовать все средства, которые будет позволять парламентская деятельность, чтобы не допустить этого, поскольку Украина от умопомрачительных побед Виктора ЯНУКОВИЧА стоит фактически в шаге к полностью нелегитимной власти", - сказал народный депутат.

О.СЕМЕРАК напомнил, что Конституция Украины предусматривает четкую процедуру формирования коалиции по решению фракции. "И не нужно от этого отступать. Если кто-то будет пытаться нарушать демократические нормы – мы не дадим этого сделать", - подчеркнул он.

О.СЕМЕРАК отметил, что БЮТ во главе с лидером этой политической силы Ю.ТИМОШЕНКО объявили о переходе в оппозицию. «Как заявила наш лидер Юлия ТИМОШЕНКО, закончилась пора релакса у Виктора ЯНУКОВИЧА – дважды в день играть в теннис и гольф, как он рассказывал журналистам, и мы будем очень серьезно контролировать все действия власти. То, что сегодня происходит с изменениями в Регламент – это антиконституционнно», - отметил депутат.

Как известно, 4 марта парламент 229 голосами принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из отдельных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за направление законопроекта на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

«Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады», - говорится в законопроекте.