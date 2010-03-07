Европа ожидает от Януковича стабилизации

Депутат Европейского парламента Михал Томаш КАМИНСКИ (группа консерваторов и реформистов, Польша) заявляет, что Европа ожидает от нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА политической и экономической стабилизации.

Об этом он заявил в интервью “УНИАН-Новости ЕС”.

“Думаю, мы не будем двигаться вперед в отношениях Украина-ЕС без этой стабилизации. И что бы ни говорили о господине ЯНУКОВИЧЕ, здесь многие, в том числе и я, надеются, что он станет человеком стабилизации ситуации в Украине, и это, по моему мнению, очень важно сейчас”, - сказал депутат.

Он выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ во время своего визита в Брюссель 1 марта как раз и привез сигнал стабилизации, сигнал нормальных отношений с ЕС и нормальных отношений с Россией.

“Могу заверить: ни один разумный человек в Европе не ожидает от Украины конфликтов с Россией, а наоборот, мы ожидаем, что Украина будет жить мирно с Россией. Хотя мы, особенно те, кто является друзьями Украины, видели лично, что очень часто не по вине украинской стороны эти отношения были, скажем так, не самыми лучшими”, - сказал депутат.