Янукович: Украина войдет в ЕЭП при одном условии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.

Об этом Глава государства заявил в интервью российскому телевидению в программе "Вести в субботу".

"Мы очень сильно отстали от этого процесса (создания ЕЭП), объективно нужно сказать. Кроме того, Украина стала членом ВТО, сегодня вхождение Украины в это пространство возможно только на условиях ВТО. Мы хотим, чтобы как можно скорее наши партнеры вошли в ВТО", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА РИА Новости.

Он отметил, что "эта тема (вступления в ЕЭП) остается актуальной".

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2009 года в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза. Он начал функционировать 1 января 2010 года.