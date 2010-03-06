Гриценко советует Януковичу распустить Раду

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО советует новоизбранному главе государства распустить ВР и назначить досрочные парламентские выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал в эфире программы «Шустер live».

Он считает, что вопрос создания коалиции нужно рассматривать “не только в юридических сроках, но и по принципам морали и ответственности”.

Обсуждая вопрос формирования новой коалиции, А.ГРИЦЕНКО посоветовал новому Президенту распустить парламент и назначить досрочные выборы, если Верховная Рада окажется не в состоянии сформировать новую коалицию законным, конституционным способом.

«Пусть люди определятся», - предложил А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он напомнил, что задолго до президентских выборов предлагал системное решение, которое бы позволило избежать ситуаций с осложнением формирования коалиции при условии избрания нового Президента.

Свой вариант унормирования проблемы А.ГРИЦЕНКО изложил в проекте Конституции Порядка, который предоставляет право Президенту формировать и возглавлять правительство.

«Предлагал ЯНУКОВИЧУ и ТИМОШЕНКО, которые говорили каждый день, что они победят, - примите проект Конституции Порядка, который дал бы право новоизбранному Президенту самому в первый день создать правительство и в первый день его возглавить. Независимо от того что происходит в парламенте. Не приняли, побоялись ответственности», - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил, что вместо этого новоизбранный Президент наступает на те же грабли, которые мешали работать его предшественникам.