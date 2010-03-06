Янукович поздравил женщин с 8 Марта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил женщин с праздником 8 Марта.

Текст поздравления размещен на сайте главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что женщины – «лучшая половина Украины», берегини домашнего очага.

«Мы любим Вас. Мы очарованы Вами, дорогие женщины. Мы уважаем Вас. За Ваше терпение, мудрость, верность. За то, что в Вашем сердце – любовь», - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.

Он подчеркнул, что не даром говорят, что именно отношением к женщине и определяется уровень культуры общества.

«Мы все – в долгу перед Вами, дорогие женщины. Государство должно Вам. Но мы исправим это положение», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ и пожелал женщинам мудрости, здоровья, радости, счастья и чтобы все мечты сбылись.