Зачем в Украине Президент?

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Украина превратится в «неототалитарное государство» в случае отмены поста Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Коммунисты добиваются упразднения должности Президента. Особенно это подчеркиваю, потому что это является разрушением Украинского государства. Потому что Президент Украины выполняет чрезвычайно важные функции: гарантирование конституционных прав в Украине, гарантирование суверенитета украинского. И если будет разрушена эта должность - а коммунисты наиболее агрессивно выступают против того, чтобы в Украине была должность Президента, - если это сделают, Украина трансформируется в неототалитарное государство, где будет один центр управления и власти - Кабинета министров. А ввиду того, что в настоящее время правительством руководит один клан, наиболее мощный в Украине, то это будет неототалитаризм в Украине. Без всяких украинских приоритетов», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.

По его мнению, в случае реализации такого сценария, состоятся изменения и во внешних приоритетах.

Ю.КОСТЕНКО убежден, что «без национальной демократии во власти ничего доброго ни украинского, ни перспективного для Украины не будет».

Как сообщал УНИАН, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что фракция КПУ планирует подать в Верховную Раду проект новой редакции Конституции, в котором не предусмотрен пост Президента.