Тимошенко видит в действиях Януковича попытку нарушить Конституцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО усматривает в действиях Президента Виктора ЯНУКОВИЧА попытку нарушить Конституцию

Об этом она заявила сегодня в эфире программы Шустер Live.

Нарушение Конституции, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, может произойти при формировании коалиции, которую сегодня пытаются создать не на базе фракций, а на базе подписей отдельных депутатов.

По ее убеждению, этот процесс идет "с благословения" В.ЯНУКОВИЧА и поддерживается председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ, который, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, незаконно объявил об отсутствии коалиции, когда ни одна фракция из нее не вышла.

«Я могу сказать, что никогда ни один Президент так не начинал. Это очень плохое начало. Если начинает Президент с того, что просто отбрасывает Конституцию, то как он может быть гарантом (Конституции)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заявила, что будет бороться с нарушениями законов и Конституции столько, на сколько у нее хватит сил.