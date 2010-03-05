Янукович и Медведев про газ не говорили

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ не обсуждали на встрече в Москве цену на российский газ. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что данная тема может быть поднята, когда будет сформировано новое украинское правительство.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле сообщил, что Президенты Украины и РФ поручили правительствам двух стран обсудить вопрос сотрудничества в газовой отрасли.

«У нас есть действующий контракт (в газовой сфере). Мы договорились, что дадим поручение правительствам и министрам вступить в полноформатные отношения и обсудить сотрудничество на энергетическом треке – как на газовом направлении, так и по другим энергетическим вопросам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.