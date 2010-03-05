Янукович и Медведев про газ не говорили
17:07, 05 марта 2010Политика
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Заявление министра энергетики РФ
|Сергей ШМАТКО
Министр добавил, что данная тема может быть поднята, когда будет сформировано новое украинское правительство.
Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле сообщил, что Президенты Украины и РФ поручили правительствам двух стран обсудить вопрос сотрудничества в газовой отрасли.
«У нас есть действующий контракт (в газовой сфере). Мы договорились, что дадим поручение правительствам и министрам вступить в полноформатные отношения и обсудить сотрудничество на энергетическом треке – как на газовом направлении, так и по другим энергетическим вопросам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
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