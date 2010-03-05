Янукович поднабрался опыта, и понял, куда ведут все дороги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ с пониманием отнесся к тому, что его первый визит состоялся в Брюссель, а не в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Д.МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Москве.

«Дмитрий Анатольевич с пониманием относится, как человек, а не только как Президент, что первые дни работы нового Президента любой страны всегда сложные с точки зрения куда поехать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я набираюсь опыта, но, как раньше говорили: все дороги ведут в Москву», - подчеркнул он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что график его визитов был составлен в соответствии с полученными приглашениями.