Напоследок Тимошенко решила “убить” полиграфкомбинат Украина

Скандально известный “Полиграфический комбинат “Украина” – госпредприятие по изготовлению ценных бумаг - будет ликвидировано. Такое решение содержится в постановлении правительства № 218 от 2 марта в 2010 г. Документ, подписанный Юлией Тимошенко, размещен на официальном сайте правительства.

Для ликвидации полиграфкомбината “Украина” и образования вместо него казенного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” Кабмин постановил создать комиссию во главе с первым вице-премьер-министром Александром Турчиновым. Он в частности должен: сформировать персональный состав комиссии и в случае необходимости вносить в него изменения; утвердить план мероприятий по ликвидации полиграфкомбината и “обеспечить ликвидацию государственного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” и образование казенного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” в установленный срок”. Что именно является “установленным сроком” в документе не уточняется, но до 3 июня в 2010 г. Турчинов должен информировать Кабмин о проведенной работе.