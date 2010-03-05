Кого Янукович взял с собой в Москву
Вечером президент вернется в Киев
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Москву с официальным визитом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, согласно программе визита, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в узком кругу, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.
После переговоров в Кремле главы государств выступят с коротким заявлением для прессы.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Также программой визита предусмотрена встреча В.ЯНУКОВИЧА в Доме правительства РФ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ – в узком составе и в составе делегаций двух стран.
Предполагается, что сегодня вечером В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев.
В составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, заместитель главы АП Анна ГЕРМАН, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, а также группа народных депутатов (Юрий СЛАВУТА, Юрий БОЙКО, Владимир КОЗАК) и другие.