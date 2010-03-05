Янукович: приглашали на 5 марта - еду 5 марта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что не надо политизировать вопрос очередности его первых заграничных визитов на посту главы государства.

Об этом он сказал в интервью российскому каналу «Вести 24».

В.ЯНУКОВИЧ, пояснил, что график и очередность визитов был сформирован на основе приглашений руководства ЕС и России.

«Я получил приглашение ЕС 1 числа (марта) приехать в Брюссель, я поехал. Я получил приглашение президента МЕДВЕДЕВА приехать 5 числа, я еду пятого», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я в своей жизни никогда не был интриганом и не хочу сегодня излишне политизировать этот вопрос», - подчеркнул Президент Украины.

При этом он отметил, что товарооборот Украины с ЕС немного больше чем с РФ, поэтому экономический интерес Украины в развитии отношений с Евросоюзом огромен.

«Учитывая, что 27 стран, которые входят в ЕС являются нашими торговыми партнерами, у нас масса проблем, которые нужно там решать и поиск решения привел меня в Брюссель», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта В.ЯНУКОВИЧ посетил Брюссель, 5 марта запланирован его официальный визит в Москву.