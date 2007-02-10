В Мюнхене Ющенко и Путина посадили рядом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в Международной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствует федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент России Владимир ПУТИН, который сидит рядом с В.ЮЩЕНКО.

Во время выступления председатель конференции Хорст ТЕЛЬЧИК отметил, что в эпоху глобальных кризисов мир должен демонстрировать глобальную ответственность. Он призвал участников конференции обсудить вопрос о предупреждении подобных кризисов. По словам Х.ТЕЛЬЧИКА, вклад конференции в глобальную безопасность заключается в том, что ее участники обсуждают существующие проблемы, ищут пути их решения, а также приглашают политиков, которые принимают важные решения.

В свою очередь, А.МЕРКЕЛЬ, выступая на конференции, отметила, что сегодня мир стоит перед многими угрозами, но и имеет много шансов их предупредить. Она подчеркнула, что мир должен объединяться вокруг этих проблем и чувствовать свою ответственность. В частности, по словам А.МЕРКЕЛЬ, сейчас страны не могут отдельно стоять перед вызовами. Она заметила, что идея создания ЕС возникла именно из-за того, что отдельно государства не могут защищать себя, особенно, когда мир глобализируется. Канцлер ФРГ отметила, что необходимо совместно решать много проблем, в частности проблему изменения климата, сплотиться для противодействия терроризму и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на конференции присутствует около 270 ведущих политиков из 40 стран мира.

Запланировано, что во второй половине дня Президент Украины выступит на конференции с речью.

*** Практика регулярного проведения Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности была основана в 1964 году. До 1998 года она называлась Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung). Это широкоизвестное мероприятие является одним из главных мировых форумов в военно-политической сфере и сфере безопасности, в котором принимают участие высокопоставленные политики стран Европы, США и Азии, военные дипломаты, представители Штаб-квартиры НАТО, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, известные журналисты.

Мюнхенская конференция была основана как диалог между ФРГ и НАТО с целью обмена мнениями по вопросам политики безопасности. Со временем она начала привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время – это крупномасштабный международный форум, в центре внимания которого стоят не только вопросы безопасности и проблемы НАТО. Конференция стала более глобальной и охватывает весь спектр международных отношений. До 2003 года конференция проходила при организационной поддержке Фонда Герберта Квандта.