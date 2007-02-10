Сегодня Ющенко послушает Путина в Мюнхене

Под лозунгом „Глобальные кризисы – глобальная ответственность” в Мюнхене стартовала 43-я Международная конференция по вопросам безопасности.

Как сообщает “Немецкая волна”, выступая на церемонии открытия, которая в неформальной обстановке состоялась в пятницу вечером, министр иностранных дел Израиля Ципи ЛИВНИ призвала международное содружество остановить атомную угрозу со стороны Ирана. По ее словам, правительство в Тегеране является опасным не только для Израиля, но и для всего мира.

Главными ораторами официальной части конференции сегодня будут канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент России Владимир ПУТИН. В конференции примут участие около 270 ведущих политиков из 40 стран мира. Среди почетных гостей конференции – Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Участием в первом дне конференции он сегодня завершает свой рабочий визит в Германию. Накануне В.ЮЩЕНКО в Мюнхене встретился с премьер-министром Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ.