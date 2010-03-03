Янукович пугает досрочными выборами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал лидеров фракций не медлить и уже сегодня начать переговоры о создании новой коалиции, иначе возможен вариант досрочных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи с представителями всех парламентских фракций и председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Шаг, который сегодня сделал парламент, открывает путь к формированию новой коалиции. Я вас приглашаю к сотрудничеству и готов быть вашим партнером. Я буду действовать исключительно в интересах государства, общества и в рамках действующего законодательства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Первый и главный вопрос сегодня – это создание коалиции в Верховной Раде. Я никаких условий не хочу ставить фракциям. Даже - фракции Партии регионов. Я хотел бы, чтобы вы в ближайшие дни сами договорились о создании коалиции, которая предложила бы кандидатуру премьер-министра и правительство. Найдите политическую волю и договоритесь. Нам нужно преодолеть кризис государственного управления и двигаться вперед. Этого ожидает общество и наши партнеры в мире», - отметил Президент, обращаясь к участникам встречи, подчеркнув, что в противном случае останется вариант досрочных парламентских выборов.

Руководство парламента и представители фракций согласились с необходимостью проведения переговоров по созданию новой парламентской коалиции и выразили готовность их начать, говорится в сообщении.

Вице-спикер, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО, в частности, отметил, что его политическая сила решила идти в оппозицию. Таким образом, БЮТ не будет принимать участие в переговорах.