Суд продлил содержание под стражей «колядника» Зварича

Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение продлить до 9 мая срок содержания под стражей экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь адвокатов И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

По ее словам, суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины обязать адвокатов завершить изучение материалов дела до 1 мая.

Как известно, 9 марта исполняется год с момента задержания И.ЗВАРИЧА, которому инкриминируют получение взятки в особо крупних размерах. И.ЗВАРИЧ находится в Львовском СИЗО, и с 20 января объявил голодовку.