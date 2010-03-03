Томенко думает, что Раду будут принуждать к коалиции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что в ближайшее время парламент будет находиться в состоянии принуждения к созданию коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».

Отвечая на вопрос о том, каким образом Партии регионов удастся легализовать новое большинство в парламенте, Н.ТОМЕНКО сказал: «226 голосов у них будет».

Вместе с тем он отметил, что Партии регионов вряд ли удастся набрать большинство в фракции «Наша Украина - Народная самооборона», поэтому, по убеждению Н.ТОМЕНКО, в ВР будет создана коалиция одноразового использования не на фракционной основе, как этого требует Конституция Украины, а на индивидуальной. «В течение одного заседания будут сделаны главные шаги для укрепления власти: создано правительство, объявлены новые председатели областных администраций и т.д.», - считает он.

Вице-спикер убежден, что такое развитие действий дает возможность Партии регионов назначить премьер-министром представителя своей политической силы. «Если такая схема будет реализована, то это точно будет премьер-министр от Партии регионов, потому что в «Нашей Украине» нет единого мнения относительно кандидата на кресло премьера: называют и Арсения ЯЦЕНЮКА и Сергея ТИГИПКО, и Виктора ЮЩЕНКО, и даже Игоря ТАРАСЮКА», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем он выразил убеждение, что, скорее всего, правительство возглавит «регионал» Николай АЗАРОВ, при этом отметив, что в Партии регионов есть много сторонников Бориса КОЛЕСНИКОВА. Он также отметил, что остается теоретическая возможность появления технического премьер-министра, который не является известным политиком.

Комментируя ситуацию в Верховной Раде, Н.ТОМЕНКО выразил мнение, что такое положение, в котором функционирует, с юридической точки зрения, сомнительная коалиция, дает возможность Президенту использовать эту ситуацию и фактически в любое время назначить досрочные выборы. «Я бы назвал это своеобразным процессом по принуждению к коалиции, в котором будет находиться парламент определенное время», - сказал Н.ТОМЕНКО.