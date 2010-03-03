Кто из нардепов голосовал за отставку Тимошенко (фамилии)

За резолюцию недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО проголосовали 7 народных депутатов - членов фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, поддержали выражение недоверия правительству депутаты от БЮТ Виталий БАРВИНЕНКО, Геннадий ЗАДИРКО, Владимир КАПЛИЕНКО, Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Игорь САВЧЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО. Карточки других народных депутатов были выдвинуты из ячеек для голосования.

Кроме того, за отставку правительства проголосовали 15 народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, а именно: Виктор ШЕМЧУК, Виктор ТОПОЛОВ, Иван ПЛЮЩ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Александр СЛОБОДЧАН, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Василий ПЕТЁВКА, Леся ОРОБЕЦ, Игорь ПАЛЫЦЯ, Игорь КРИЛЬ, Александр КЛИМЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, Станислав ДОВГИЙ, Юрий БУТ, Сергей ВАСИЛЕНКО.

Также за резолюцию проголосовали 19 из 20 членов фракции Блока Литвина. Не голосовал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Кроме того, «за» проголосовали трое внефракционных депутатов - Василий КИСЕЛЁВ, Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Игорь РЫБАКОВ.

Депутаты от Партии регионов и КПУ в полном составе поддержали резолюцию.