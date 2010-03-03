Тимошенко собирает прощальное заседание

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО сегодня в 16.00 проведет свое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня журналистам в парламенте после голосования народных депутатов за отставку правительства.

«У нас заседание правительства в 16.00, там и определимся», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В то же время министр отметила, что у нее, невзирая на отставку правительства, хорошее настроение.

«Я очень довольна, потому что народные депутаты определились, что они идут против Украины, а мы – в оппозицию», - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» проголосовали 10.

“За” резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.