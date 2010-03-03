Рада отправила Тимошенко в отставку

Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» проголосовали 10 депутатов.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН перед началом процедуры голосования сообщил, что никто из народных депутатов не находится в командировках и отпусках, а на лечении в Феофании находятся Владимир СТРЕТОВИЧ, Ярослав ФЕДОРЧУК, Виктор ТЕРЕН, Елена БОНДАРЕНКО.

“За” резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.