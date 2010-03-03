Тимошенко: этот момент истины очень необходим стране

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Верховная Рада именно по ее требованию рассматривает вопрос об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в то время, как она с трибуны парламента заявила, что вопрос об отставке правительства «сегодня как раз по моему требованию» рассматривается, народные депутаты от Партии регионов начали выкрикивать, что не согласны с этими словами.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно во время голосования за отставку правительства хочет видеть, как «сегодня распределяются политические силы в парламенте. Кто на себя берет ответственность за жизнь страны».

Она подчеркнула, что данное голосование «будет очень очевидным фактом – кто входит в коалицию ЯНУКОВИЧА, кто с ЯНУКОВИЧЕМ сотрудничает, и кто будет полностью отвечать за его политику». При этом она добавила, что «этот момент истины очень необходим для страны».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «серого нет, это хотят создать в Украине серое, а есть черное и белое, есть борьба за Украину, за ее независимость».

Сразу после своего выступления Тимошенко покинула сессионный зал ВР, проигнорировав предусмотренную регламентом возможность для нардепов задать вопросы выступавшему. Депутаты БЮТ проводили своего лидера аплодисментами.