Азаров боится «самосожжения» в кресле Тимошенко?

Народный депутат Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) обвиняет правительство Юлии ТИМОШЕНКО в нерациональном использовании золотовалютных резервов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Верховной Рады, мотивируя необходимость выражения недоверия действующему составу Кабинета министров.

«За этот промежуток времени валютные резервы страны, есть такой термин «чистые валютные резервы», то есть, принадлежащие самому государству, уменьшились в три раза. Еще раз подчеркиваю – это правительство не мелочится, это сокращение не на 2%, не на 3% и не на 5%, а в разы», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в настоящее время объем чистых валютных резервов государства находится на предельно недопустимом низком уровне. «Я считаю, что большая доля ответственности за такую политику лежит не только на правительстве, но и на Национальном банке, который позволял так бездумно расходовать средства, которые обеспечивают надежность нашей национальной валюты», - подчеркнул он.

После доклада Н.АЗАРОВУ задавали вопросы депутаты от Партии регионов, которые являются потенциальными кандидатами на должности министров в новом составе правительства.

В частности, Александр ПОПОВ, который в свое время был министром жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, отметил неудовлетворительное состояние отрасли, также как и Александр КУЗЬМУК (экс-министр обороны) указал на аналогичные проблемы, сложившиеся в сфере обороноспособности страны.

После ряда таких вопросов депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСЬКИЙ обратился к Н.АЗАРОВУ со следующим вопросом: «Скажите мне, пожалуйста, как человеку, зачем Вам все это, для чего Вам сегодня идти и возглавлять это правительство? Что Вам это даст, Вы же себя спалите как самый известный экономист в мире?».

В ответ Н.АЗАРОВ после небольшой паузы сказал: «Я сам об этом думаю».