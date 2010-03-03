Тимошенко пришла в парламент
12:45, 03 марта 2010Политика
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Премьер выступает с трибуны
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Верховную Раду, где сегодня рассматривается вопрос относительно ответственности Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО вошла в сессионный зал во время выступления народного депутата от Партии регионов Николая АЗАРОВА на трибуне парламента. При этом его выступление перервалось. Фракция БЮТ встретила Ю.ТИМОШЕНКО вставанием и аплодисментами.
Ю.ТИМОШЕНКО начала свое выступление в ВР.
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