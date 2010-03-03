Тимошенко пришла в парламент

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Верховную Раду, где сегодня рассматривается вопрос относительно ответственности Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО вошла в сессионный зал во время выступления народного депутата от Партии регионов Николая АЗАРОВА на трибуне парламента. При этом его выступление перервалось. Фракция БЮТ встретила Ю.ТИМОШЕНКО вставанием и аплодисментами.

Ю.ТИМОШЕНКО начала свое выступление в ВР.