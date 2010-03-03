Россия понизила статус визита Януковича

Президент Украины поручил вчера Кабинету министров обеспечить выполнение плана его рабочего визита в Москву. Как заявил близкий к организаторам визита человек, изначально предполагалось, что Янукович направится с первой зарубежной поездкой в Москву и статус этого визита будет официальным, но он был понижен Россией до рабочего — из-за решения Януковича посетить с первым визитом Брюссель. Об этом пишет "Дело".

Как указывает близкий к российскому МИДу человек, статус визита (его присваивает принимающая сторона) еще может быть пересмотрен, окончательное решение за президентом Дмитрием Медведевым. Статус официального визита выше, предполагает более насыщенную программу, в частности возложение венков к Вечному огню. Источник в Кремле знает, что сейчас в плане визита Януковича значатся встречи с президентом и премьером.

Представитель МИДа России Игорь Лякин-Фролов и источник в Кремле указывают, что подготовить официальный визит за столь короткий срок невозможно, исходя из этого, а не из-за поездки Януковича в Брюссель визиту и присвоен статус рабочего.