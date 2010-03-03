Сегодня решается судьба правительства

В среду в Верховной Раде должны голосовать вопрос недоверия правительству. Прекращение деятельности правящей коалиции может завершиться внеочередными выборами или созданием новой коалиции силовым способом, считают эксперты.

Единственным "европейским и парламентским способом" определения существования коалиции могло бы стать запланированное на среду голосование относительно недоверия правительству, считает председатель правления Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут.

По мнению Когута, спикер украинского парламента Владимир Литвин допустил "много сомнительных моментов" во время приведения коалиции в соответствие с новым законом о регламенте Верховной Рады. После роспуска коалиции начался отсчет 30 дней для создания новой коалиции, напоминают эксперты. Политический аналитик PR-группы "Polittech" Ярослав Макитра считает, что вовлечь в коалицию с Партией регионов большинство фракции "Наша Украина" будет непросто.

По мнению аналитика, в администрации Виктора Януковича возникнет соблазн клонировать для создания коалиции новые депутатские группы из числа перебежчиков из других фракций. "Внеочередные выборы – это наиболее вероятный вариант. Либо попытка создать коалицию неконституционным методом с помощью отдельных депутатских групп. Этим Янукович и его команда создадут себе очень серьезные проблемы своей легитимности", говорит Макитра. Он оценивает возможность создания новой коалиции в 30 процентов. А возможность внеочередных парламентских выборов – в 70 процентов.

Немецкая волна