Винницкие депутаты просят Януковича оставить им губернатора

Депутаты Винницкого областного совета решили обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с ходатайством оставить Александра ДОМБРОВСКОГО в должности главы Винницкой областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня во время очередной сессии облсовета проголосовали 64 депутата, против - 5, воздержался - 1 и еще 4 депутата не голосовали.

«Поручить председателю областного совета ЗАБОЛОТНОМУ Г.М. вместе с председателями фракций обратиться с письмом от имени сессии областного совета к Президенту Украины с ходатайством о продолжении исполнения обязанностей главой областной государственной администрации ДОМБРОВСКИМ Александром Георгиевичем с целью сохранения тенденции положительного развития Винницкого региона», - говорится в решении.

Также сегодня на сессии областного совета председатель Винницкой облгосадминистрации А.ДОМБРОВСКИЙ отчитывался о своей работе за 5 лет. Он также поблагодарил депутатов облсовета за поддержку.