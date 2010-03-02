Тимошенко уйдет сразу, как только Рада проголосует за ее отставку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае, если завтрашним голосованием Верховная Рада Украины выразит недоверие правительству, она сразу же отойдет от дел, и за дальнейшую работу правительства будет отвечать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, отвечая на вопрос УНИАН, намерена ли она отойти от дел сразу же в случае выражения недоверия правительству.

«Безусловно, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Если будет проголосована отставка правительства, буквально сразу вся ответственность ляжет на ЯНУКОВИЧА… В правительстве он должен брать ответственность на себя и дальше вести страну».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она настаивает, чтобы завтра в Верховной Раде постановление Партии регионов об отставке правительства было рассмотрено обязательно.

«Потому что я считаю, что это логично. И нужно посмотреть, какое большинство реально сформировано в Верховной Раде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Согласительный совет руководства парламента и лидеров групп и фракций Верховной Рады принял решение о рассмотрении в среду, 3 марта, резолюции о недоверии правительству.