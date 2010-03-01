Завтра в перерыве Литвин пойдет на разговор к Януковичу

Встречу председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ планируется провести во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции.

По его словам, предварительно речь шла о возможности проведения такой встречи сегодня, но Президент Украины находится с визитом в Брюсселе и вернется в Украину не раньше 21.00.

Как сказал В.ЛИТВИН, существуют предварительные договоренности, что встреча может состояться завтра «во время большого перерыва» (в заседании ВР с 14.00 до 16.00 – УНИАН).

В.ЛИТВИН отметил, что с его точки зрения, встречи между Президентом Украины, председателем ВР и премьер-министром должны проводиться систематически. В то же время В.ЛИТВИН категорически высказался против того, чтобы встречи происходили «с частью, с той частью, с которой удобно». Он отметил, что в такой ситуации «будет фиксироваться, легализоваться то деление, которое существует сегодня».