Янукович назвал евроинтеграцию ключевым приоритетом для Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что для Украины европейская интеграция остается ключевым приоритетом внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Брюсселе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи состоялся конструктивный обмен мнениями относительно актуальных вопросов в развитии отношений Украины и ЕС.

«Для Украины европейская интеграция - это ключевой приоритет внешней политики и стратегии осуществления социальных реформ», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил надежду на скорейшее возобновление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом с целью преодоления кризисных явлений в экономике.

Как отметил Президент Украины, на сегодняшний день приоритетным вопросом в отношениях с Евросоюзом остается проведение переговоров относительно Соглашения об ассоциации одновременно с созданием зоны свободной торговли.

В то же время, как сказал В.ЯНУКОВИЧ, говорить о сроках вступления Украины в ЕС преждевременно. По убеждению главы государства, самым главным на пути европейской интеграции для Украины является проведение реформ во всех сферах жизни.