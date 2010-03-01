НУ-НС выдвинул ультиматум Тимошенко и условия регионалам

Фракция НУ-НС готова к переговорам с фракцией Партии регионов относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он сообщил, что состоялось собрание фракции, в котором, в соответствии с протоколом, под которым стоят подписи, приняли участие 37 народных депутатов.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что на собрании было принято решение предложить Юлии ТИМОШЕНКО уйти в отставку с должности премьер-министра, а также выдвинуть кандидатуру «от нашей фракции на должность премьер-министра Украины».

По его словам, если этого не произойдет, то «мы готовы к переговорам с Партией регионов».

Он подчеркнул, что при этом фракция НУ-НС настаивает, чтобы кандидатура премьер-министра была от НУ-НС, а также «главное – наши идеологические принципы» должны быть поддержаны (вопрос языка, Черноморского флота РФ и газотранспортной системы).

Как сказал Н.МАРТЫНЕНКО, также важным является то, готова ли фракция Партии регионов идти на «жесткие экономические реформы, без которых страна может не выдержать».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что все переговоры относительно создания коалиции будут проводиться открыто, «мы нигде не будем прятаться, как летом прошлого года».

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что на собрании фракции НУ-НС присутствовали 37 народных депутатов, несмотря на то, что кое-кто утверждает, что якобы такого количества не было. Он отметил, что не надо спекулировать на этом вопросе, и добавил, что сегодня одна сторона, «особенно фракция БЮТ, пытается разорвать, растянуть фракцию НУ-НС».

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, фракция НУ-НС сама примет решение.

Кроме того, он отказался назвать конкретную кандидатуру на должность премьер-министра, отметив, что этот человек должен получить поддержку около 60 народных депутатов от НУ-НС. На уточняющий вопрос, является ли этот человек членом фракции НУ-НС, Н.МАРТЫНЕНКО ответил: «Мы будем предлагать рассматривать кандидатов нашей фракции».