Тарасюк: ющенковцы ведут торг за место премьера

У фракции “Наша Украина – Народная самооборона” нет большинства, которое бы поддержало создание коалиции с Партией регионов.

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель НРУ Борис ТАРАСЮК на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в ближайшее время он не прогнозирует, что такое большинство появится.

В то же время он сказал, что «все зависит от степени политической продажности с одной стороны, а с другой – количества денег, которые готовы платить».

Б.ТАРАСЮК отметил, что сегодня некоторые представители национально-демократических сил готовы «служить подносчиками патронов для Партии регионов».

«Партия «Наша Украина», УНП, группа «За Украину!» уже откровенно ведут торговлю с Партией регионов о вхождении в коалицию с Партией регионов, прикрываясь лозунгом о необходимости отстаивания украинских идеалов, при этом они в полный рост устраивают толкотню за должности и другие материальные блага», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он выразил обеспокоенность по поводу того, что речь идет не о сохранении нынешней коалиции, на которую «был дан мандат избирателей», а идут «торги или торжище в обмен на должность премьер-министра Украины».

По его словам, разными группами называются кандидатуры Виктора ЮЩЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА, и это подтверждает, что они «были техническими кандидатами В.ЯНУКОВИЧА».

Б.ТАРАСЮК призвал на базе Народного руха Украины объединиться всем национал-демократическим силам и сделать все для сохранения нынешней коалиции.