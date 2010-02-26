Место Януковича в ВР заняла женщина

Центральная избирательная комиссия признала избранной и зарегистрировала народного депутата Украины Тамару ЕГОРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, которое провел председатель Центризбиркома Владимир ШАПОВАЛ.

В соответствии с требованиями законодательства, ЦИК признала избранной и зарегистрировала народного депутата Украины Тамару Васильевну ЕГОРЕНКО, избранную на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года (1949 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины V созыва, проживает в городе Донецке, член Партии регионов, включена в избирательный список Партии регионов под № 179).

Кроме того, Комиссия утвердила решение окружных избирательных комиссий трех территориальных избирательных округов по выборам Президента Украины об исполнении полномочий членов этих комиссий с оплатой их труда в избирательных комиссиях.

В связи с выявлением случаев кратного включения избирателей в Государственный реестр избирателей ЦИК поручила 708 органам ведения Госреестра уничтожить 21 тыс. 414 лишних записей.

Кроме того, во избежание дублирования данных относительно избирателей и для того, чтобы сделать невозможным кратное включение избирателей в Госреестр, Центризбирком установил, что при предоставлении до 5 марта 2010 года сведений об избирателях в порядке периодического обновления персональных данных Государственного реестра избирателей не подаются сведения, которые предоставлялись органам ведения Госреестра избирателей за декабрь 2009 года и за период с 1 до 20 января 2010 года включительно.