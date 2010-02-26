Тимошенко соберет министров перед «судным днем»?

На понедельник, 1 марта, назначено внеочередное заседание правительства

Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабинете министров. Повестка дня заседания пока неизвестна.

Напомним, что на 2 марта назначено голосование за отставку правительства.

Вчера "регионалы" повторно зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об ответственности Кабмина. В своем проекте соратники нового президента составили детальный список претензий к правительству Тимошенко, за которые, по их словам, нужно отправить Кабмин в отставку.

В прошлый вторник Партия регионов уже имела возможность принять участие в голосовании о недоверии Кабмину Тимошенко, на котором настаивала сама премьер-министр. Но как заявил первый вице-премьер-министр Александр Турчинов, Партия регионов отозвала свой проект постановления об отставке правительства. из-за нежелания брать на себя ответственность и отсутствия возможности сформировать большинство.