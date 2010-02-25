Янукович прибыл на Банковую

Президенту отдают военные почести

Началась церемония воздания воинских почестей Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на площади перед официальной резиденцией главы государства. Как передает корреспондент УНИАН, площадь украшена государственными флагами Украины. Перед зданием официальной резиденции Президента Украины выстроились воины Почетного караула трех видов Вооруженных сил Украины. На церемонии присутствуют председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ. Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Иван СВИДА отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины В.ЯНУКОВИЧУ. После этого И.СВИДА представит главе государства командующих видов ВСУ. В.ЯНУКОВИЧ должен принять рапорт начальника Почетного караула и в сопровождении начальника Генерального штаба ВСУ обойти строй воинов Почетного караула. Затем состоится церемония поднятия Государственного флагу Украины и Флага Президента Украины. Прозвучит Государственный гимн в исполнении военного оркестра. Прозвучат 10 залпов артиллерийского салюта. В конце церемонии воины Почетного караула пройдут перед Президентом торжественным маршем.

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