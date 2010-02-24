Медведев завтра занят: на инаугурацию пришлет Нарышкина

В Кремле сейчас рассматривается возможность участия главы Администрации Президента РФ Сергея НАРЫШКИНА в церемонии инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вопрос о визите С.НАРЫШКИНА прорабатывается», - сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом в пресс-службе отметили, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ планирует завтра в Москве провести переговоры с Президентом Ливанской Республики Мишелем СЛЕЙМАНОМ.

«Переговоры Д.МЕДВЕДЕВА с М.СЛЕЙМАНОМ запланированы на 25 февраля», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Д.МЕДВЕДЕВ рассматривал возможность своего участия в церемонии инаугурации В.ЯНУКОВИЧА.

Сегодня министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил, что в настоящее время МИД Украины не имеет подтверждения об участии в инаугурации Президента РФ.