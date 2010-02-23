Ющенко принимает поздравления

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО продолжают поступать поздравления с днем рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, утром Президента Украины первыми поздравили глава президентского Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО и ее заместители, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и ее заместители, руководство Государственного управления делами.

В.ЮЩЕНКО также лично поздравили члены правительства Украины, народные депутаты, руководители центральных и местных органов власти, воинских формирований и правоохранительных органов, судейского корпуса.

Свои поздравления главе государства выразили иерархи украинских церквей и руководители религиозных организаций, представители интеллигенции, а также деловых кругов.

*** Президент Украины В.ЮЩЕНКО родился 23 февраля 1954 года.