Кравчук признал и поздравил Януковича, но на инаугурацию не пойдет

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК не будет принимать участия в инаугурации новоизбранного главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам Л.КРАВЧУКА, он получил приглашение от председателя Верховной Рады на торжественное заседание парламента 25 февраля.

В то же время, по его словам, участие бывших президентов не является обязательным, а желательным является участие того главы государства, который передает власть новоизбранному Президенту.

В то же время Л.КРАВЧУК напомнил, что действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО уже заявил, что не будет принимать участия в инаугурации новоизбранного Президента. «Мое присутствие является не обязательным, и поэтому я на инаугурацию не пойду», - сказал Л.КРАВЧУК.

В то же время Л.КРАВЧУК отметил, что признает В.ЯНУКОВИЧА избранным Президентом. «Но я буду его беспощадно критиковать, потому что мое виденье не совпадает с его виденьем развития Украины», - сказал он.

Л.КРАВЧУК сообщил, что он уже поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием, и считает личным делом премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО то, что она не признает В.ЯНУКОВИЧА главой государства.