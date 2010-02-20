Регионалов из суда вызвали в штаб

Представитель Виктора ЯНУКОВИЧА в Высшем Административном суде Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ выразил удовлетворение завершением судебного процесса по делу иска Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии о признании недействительными результатов выборов Президента Украины.

«Я доволен, потому что поставлена точка», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ после оглашения постановления, которым было удовлетворено ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.

«Но я хотел бы, чтобы тот юридический спам, который принес истец, всем показал - с чем та сторона пришла в суд», - цитирует А.ЛАВРИНОВИЧА «Украинская правда».

После объявления постановления ВАСУ закрыл заседание, а депутатов от фракции Партии регионов вызывали в штаб на улице Липской.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отозвала с ВАСУ свой иск к Центризбиркому, обвинив коллегию судей в нежелании установить объективную истину по делу и в формальном подходе к рассмотрению иска.

ВАСУ оставил без рассмотрения иск в связи с тем, что истец подал ходатайство об отзыве этого иска.

ВАСУ своим постановлением обновил действие протокола Центральной избирательной комиссии о результатах повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Решение суда вступает в силу с момента его обнародования и обжалованию не подлежит.