Регионалов из суда вызвали в штаб
Лавринович хочет, чтобы все увидели "спам" от Тимошенко
Представитель Виктора ЯНУКОВИЧА в Высшем Административном суде Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ выразил удовлетворение завершением судебного процесса по делу иска Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии о признании недействительными результатов выборов Президента Украины.
«Я доволен, потому что поставлена точка», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ после оглашения постановления, которым было удовлетворено ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.
«Но я хотел бы, чтобы тот юридический спам, который принес истец, всем показал - с чем та сторона пришла в суд», - цитирует А.ЛАВРИНОВИЧА «Украинская правда».
После объявления постановления ВАСУ закрыл заседание, а депутатов от фракции Партии регионов вызывали в штаб на улице Липской.
Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отозвала с ВАСУ свой иск к Центризбиркому, обвинив коллегию судей в нежелании установить объективную истину по делу и в формальном подходе к рассмотрению иска.
ВАСУ оставил без рассмотрения иск в связи с тем, что истец подал ходатайство об отзыве этого иска.
ВАСУ своим постановлением обновил действие протокола Центральной избирательной комиссии о результатах повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.
Решение суда вступает в силу с момента его обнародования и обжалованию не подлежит.