Пинзеник ушел из своей партии

Бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК вышел из партии «Реформы и Порядок», которую он возглавлял с 1997 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИНЗЕНИКА, заявление о выходе из ПРП он сделал на заседании Главного совета партии, которое предшествовало съезду.

Такой шаг В.ПИНЗЕНИКА является логическим продолжением позиции, которую он занимал в отношении экономической ситуации в стране, ее развития и действий правительства в этих условиях, отмечает пресс-служба.

«Решение о выходе из партии я принял давно, - сказал В.ПИНЗЕНИК. - Во избежание политических спекуляций, по просьбе партии, оно не было реализовано до выборов. Сейчас избирательная кампания завершена. Но я своей позиции изменить не могу».

По его словам, прошлый год в Украине был потрачен не на борьбу с кризисом и выход из него, а на его углубление. Стремительно нарастающий дефицит бюджета и государственный долг поставили страну на грань серьезных испытаний. Страна, как никогда, нуждается в серьезных реформах и обновлении.

«Остаюсь сторонником крайне необходимых для будущего страны реформ. Буду реализовывать свою позицию вне партии», - сказал В.ПИНЗЕНИК.