В БЮТ говорят, что Тимошенко в оппозицию не пойдет: это только начало

Фракция Блока Юлии Тимошенко не придет на торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Высшем административном суде Украины народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

«Мы на нее (на инаугурацию – УНИАН) просто не придем. Это не наш праздник, мы на этот праздник не приглашены. Он (В.ЯНУКОВИЧ) дает приглашения деятелям, политическим силам. Нам эти приглашения не поступали», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, отозвав иск и покинув зал заседаний суда, кандидат в президенты, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не сдалась - «это только начало, она просто показала, что не хочет принимать участия в этом фарсе».

На уточняющий вопрос журналистов, перейдет ли Ю.ТИМОШЕНКО в оппозицию, народный депутат ответил: «Почему в оппозицию, у нас еще есть премьер-министр в лице Юлии Владимировны, у нас еще есть наша коалиция».

При этом С.МИЩЕНКО затруднился спрогнозировать дальнейшую судьбу ныне действующей парламентской коалиции.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым В.ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.