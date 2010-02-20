Тимошенко не собирается подавать иск в Верховный суд

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена обжаловать результаты выборов главы государства в Верховном Суде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге после отзыва своего иска из Высшего административного суда Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, по закону, рассматривать дела об обжаловании результатов выборов может лишь ВАСУ.