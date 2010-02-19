В ПР заявляют, что Тимошенко оказывает давление на судей ВАСУ

В Партии регионов заявляют, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО оказывает давление на судей Высшего административного суда Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Власть продолжает использовать админресурс в своих частных целях. Ю.ТИМОШЕНКО продолжает демонстрировать циничное и бесцеремонное нарушение Конституции и законов. Она вызывает в Кабмин судей Высшего административного суда и как премьер-министр оказывает на них давление, требуя принять нужное ей решение в ее иске против ЦИК”, - отмечается в заявлении.

В Партии регионов также сообщают, что первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, “грубо нарушая закон о милиции, дал указание первому заместителю министра внутренних дел Михаилу КЛЮЕВУ о фабрикации так называемых нарушений в ходе выборов”.

”19 февраля, выполняя указание ТУРЧИНОВА, заместитель министра внутренних дел вынудил сотрудников милиции заниматься не охраной правопорядка, а помогать ТИМОШЕНКО в ее судебном иске против ЦИК”, - заявляют в Партии регионов.

Как отмечают в этой партии, “все это – прямое должностное преступление”.

“И Партия регионов требует от Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела против всех лиц, злоупотребляющих служебным положением в угоду собственным интересам”, - заявляют “регионалы”.