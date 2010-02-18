Люди Литвина - против отмены «коронации» Януковича

Блок Литвина не будет поддерживать проект постановления об отмене даты инаугурации новоизбранного президента.

Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

Он отметил, что Блок Литвина голосовал за постановление, которым назначалась инаугурация Президента на 25 февраля. «Мы определились с датой инаугурации», - сказал он. По словам депутата, фракция не видит оснований отменять данное постановление. С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отверг обвинение представителей фракции БЮТ в том, что определение даты инаугурации является «давлением на суд», где рассматривается иск от кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно действий ЦИК.

По словам С.ГРИНЕВЕЦКОГО, именно проект постановления об отмене даты инаугурации, который предлагается фракцией БЮТ, можно назвать давлением на суд.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения о дате инаугурации.